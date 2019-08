L'Anconitana è sempre più forte: dalla Jesina ecco Magnanelli e Cameruccio

Due nuovi colpi di mercato per l’Anconitana che ha deciso di ampliare la rosa pescando dalla Jesina: presi il centrocampista Magnanelli e l’esterno d’attacco Cameruccio.

Luca Magnanelli, fanese di 26 anni, ha collezionato 57 presenze nelle ultime due stagioni trascorse alla Jesina in D, categoria che conosce bene visti i trascorsi con Fidene, Riccione, Ischia, San Marino, Poggibonsi e San Teodoro. Con il San Marino ha giocato anche in serie C (45 presenze dal 2013 al 2015 più 3 in C2 nel 2011/12, sempre con la maglia dei titani). Alessandro Cameruccio, 22 anni, gioca invece con la Jesina (che lo prese dalla Belvederese nel 2016) da 4 anni: 119 gare (con 6 gol) in tutto, sempre in D. Sia Magnanelli che Cameruccio ritrovano in biancorosso mister Davide Ciampelli, che li ha allenati nell’ultimo campionato a Jesi e, dunque, li ha richiesti espressamente. Con questi due nuovi innesti il potenziale dell’Anconitana cresce ulteriormente, ma le operazioni di mercato non finiscono qua: è in arrivo un altro portiere under, ma si lavorerà anche alle uscite di alcuni giovani e il primo a partire è il difensore Federico Scalella (’99) passato al Castelfidardo.

Intanto, questa è la rosa attuale per il campionato di Eccellenza 2019/2020:

PORTIERI: Battistini, Montuoso.

DIFENSORI: Pierdomenico, Borghetti, Trombetta, Mercurio, Micucci, Terranova.

CENTROCAMPISTI: Visciano, Bruna, Costantino, Magnanelli, Zagaglia, Baciu.

ESTERNI: Mansour, Giambuzzi, Cameruccio, Marzioni

ATTACCANTI: Ambrosini, Zaldua, Bartoloni.