Scossone Anconitana, è ufficiale: Lelli non sarà più l'allenatore

L’Us Anconitana ha ufficializzato che dopo un’attenta valutazione, ha deciso che non sarà più Marco Lelli a guidare la squadra per la prossima stagione. Con lui anche il vice Emanuele Pesaresi. Una decisione quella della società biancorossa che ha scosso tutto l'ambiente. Nei 5 anni di gestione Lelli i dorici avevano ottenuto altrettanti successi.

«A mister Lelli - si legge in un comunicato - così come al suo vice un grande in bocca al lupo per il proseguo della carriera sportiva ed un caloroso grazie per i successi ottenuti insieme »