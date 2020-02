Anconitana, il presidente Marconi: «L'esonero di Marino? Era un atto dovuto»

«Per il gesto compiuto non ci sono giustificazioni: non potevamo non prendere una posizione, era un atto dovuto nei confronti della società, dei giocatori e dei tifosi». Così Stefano Marconi, presidente dell’Anconitana, intervenuto su Radio Tua, ha spiegato le ragioni dell’esonero di Umberto Marino, il secondo stagionale.

«L’abbiamo fatto a malincuore perché il risultato della partita con la Vigor Senigallia non rispecchia quanto l’Anconitana ha creato: gli avversari sono stati bravi a sfruttare le uniche due occasioni - ha spiegato Marconi -. Pesa, più che altro, la lite che c’è stata in panchina tra l’allenatore e il team manager Damiano Morra: solo l’intelligenza del nostro dirigente, che ha compreso il momento, ha consentito di non arrivare a conseguenze apocalittiche. Una scena simile, da osteria, la città e la società non se la meritano. Non potevamo non prendere una posizione, altrimenti avremmo avallato un comportamento analogo da qualsiasi altro tesserato. Capisco l’adrenalina, ma un allenatore non dovrebbe mai arrivare a tanto».

Poi, Marconi ha spiegato la scelta di richiamare Marco Lelli, a distanza di due anni dal campionato vinto in Prima Categoria. «Io non sono infallibile, sono un essere umano: quando faccio un errore, cerco di porvi rimedio. Questo esonero è una sconfitta personale, che condivido con i dirigenti, ma che ci ha permesso di richiamare un amico e una brava persona, Marco Lelli: in questo momento è la figura giusta al posto giusto. Ha accettato per amore dell’Anconitana, conosce la squadra, l’ho trovato molto più pronto di quanto pensassi e nell’incontro che abbiamo avuto con lui ha fatto dei discorsi tattici che ci hanno convinto. Anche lui ha confermato che la rosa a disposizione è la più competitiva del campionato: crede nella possibilità di centrare la promozione e noi gli daremo tutto il sostegno possibile». Oggi Lelli verrà presentato alla squadra prima della ripresa degli allenamenti. Con lui ci sarà lo stesso presidente Marconi che manderà un messaggio forte ai giocatori: «Vogliamo vincere».