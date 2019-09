Eccellenza, Anconitana-Grottammare 0-0: le azioni salienti del match

Minuto 94 - La partita finisce qui. L'Anconitana pareggia in casa contro il Grottammare. Finisce 0-0 il match giocato al Del Conero. IL RIASSUNTO DELLA PARTITA

Minuto 90 - L'Anconitana si riversa tutta nella metà campo del Grottammare ma il fortino eretto dagli ospiti sembra reggere.

Minuto 86 - Fuori De Panicis per Ferrari. Cambio anche per il Grottammare.

Minuto 82 - Rinvio maldestro di Palanca con Bruna che offre ad Ambrosini un assist al bacio. L'attaccante biancorosso sparacchia male e sciupa il goal del meritato vantaggio.

Minuto 80 - Mercurio è pronto per entrare in campo. Esce Micucci.

Minuto 76 - Esce Zaldua e dentro Bordi ed esce Pierdomenico per Marzioni. Doppio cambio per i dorici.

Minuto 75 - Punizione di Trombetta respinta dalla retroguardia ospite.

Minuto 70 - Continua il forcing dell'Anconitana che in tutti i modi sta cercando la rete del vantaggio.

Minuto 62 - Esce Ricci ed entra Crescenzi. Cambio anche per il Grottammare.

Minuto 61 - Entra Giambuzzi ed esce Magnanelli. Cambio per l'Anconitana.

Minuto 60 - Contropiede mortifero degli ospiti con De Panicis che manda a lato da ottima posizione e sfiora la rete del vantaggio per il Grottammare.

Minuto 57 - In questo momento è un assedio dell'Anconitana che non lascia respiro al Grottammare.

Minuto 53 - Splendida conclusione di Ambrosini che finisce di poco a lato. Ora l'Anconitana ci crede e spinge forte.

Minuto 51 - Palo di Zaldua che si gira in un fazzoletto e calcia perfettamente verso la porta. Sfortunato l'argentino che trova il montante.

Minuto 45 - Inizia il secondo tempo. Nessun cambio per i due allenatori.

RIPRESA

Minuto 47 - Il primo tempo finisce a reti inviolate. Anconitana per ora imprecisa e poco brillante. Vediamo se mister Ciampelli cambierà qualcosa nella ripresa.

Minuto 45 - Saranno due i minuti di recupero.

Minuto 43 - Manca poco al fischio finale di questo primo tempo. L'Anconitana ci sta provando ma con idee confuse e tanta imprecisione.

Minuto 38 - Partita non entusiasmante fin qui.

Minuto 34 - Ammonito Magnanelli. Seconda ammonizione per i dorici.

Minuto 33 - Ennesimo corner per l'Anconitana. Sulla palla Ambrosini che calcia direttamente sull'esterno della rete. Tanti gli errori in questo primo tempo per i ragazzi di mister Ciampelli.

Minuto 28 - Sugli sviluppi di un corner conclusione di Magnanelli che finisce di poco a lato. Prima occasione da rete per i dorici.

Minuto 24 - Ammonito Micucci. Primo giallo della partita.

Minuto 21 - Non cambia il canovaccio del match. L'Anconitana fa la partita ma il Grottammare riesce a difendersi con ordine.

Minuto 13 - Il Grottammare cerca di uscire dalla morsa dei biancorossi, fin qui molto aggressivi nella fase di pressing.

Minuto 10 - Punizione di Trombetta che viene deviata dalla barriera e finisce in angolo. Sempre pericoloso il mancino argentino sui calci da fermo.

Minuto 8 - Bella azione dell'Anconitana con la palla che finisce verso Ambrosini che viene anticipato di un soffio.

Minuto 4 - Meglio l'Anconitana in questo inizio di partita. Buono l'approccio dei dorici in questo primo tempo.

Minuto 1 - Partiti

Tabellino match:

Anconitana: Battistini, Pierdomenico, Micucci, Visciano (Cap), Borghetti, Trombetta, Magnanelli, Bruna, Zaldua, Mansour, Ambrosini.

A disp: Montuoso, Terranova, Bordi, Marzioni, Giambuzzi, Baciu, Zagaglia, Bartoloni, Mercurio.

All: Davide Ciampelli

Grottammare: Palanca, Orsini, Ferretti, Carboni, Marini, Lanza, Haxhiu, De Cesare (Cap), Cappelli, De Panicis, Ricci.

A disp: Beni, Pagliarini, Franchi, Ioele, Ferrari, Bruno, Nallira, Calvaresi, Crescenzi.

All: Manolo Manoni