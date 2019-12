Il re dei panettoni riceve l'Anconitana: «Tenete alto il nome del capoluogo di regione»

Come ogni anno, l’Anconitana al gran completo è stata ospite dell’azienda dolciaria Giampaoli per i tradizionali auguri natalizi.

L’industriale “Pallì” Giampaoli ha ricevuto la squadra, lo staff e il presidente biancorosso Stefano Marconi per una merenda a base di panettone, ovviamente. «La città ha bisogno di voi, in un momento in cui tutto perde valore, voi avete un compito importante che va al di là della vittoria del campionato - ha detto Giampaoli, rivolgendosi ai giocatori -. Rappresentate un capoluogo di regione, sul petto portate uno scudetto carico di 115 anni di storia, chi vi affronta sul campo deve essere intimorito da voi. L’invito è dare il massimo, ma anche integrarvi con la città perché gli anconetani hanno il piacere di conoscervi e accogliervi».

Il presidente Stefano Marconi ha ringraziato Giampaoli per l’ospitalità e si è associato agli stimoli rivolti alla squadra: «Indossate una maglia pesante, lo è per voi, ma anche per gli avversari: quindi in campo dovete dare tutto». A partire dal prossimo match al Del Conero contro il Marina.