Eccellenza, inizia l'era Marino: Anconitana-Forsempronese 2-0 - LIVE

Minuto 45+3 - Il signor Cardelli manda le squadre negli spogliatoi. Anconitana sul doppio vantaggio.

Minuto 45 - Bell'azione di Trombetta che avvia il contropiede dei biancorossi. Poi sugli sviluppi dell'azione Magnanelli di testa manda alto. Saranno 3 i minuti di recupero!

Minuto 39 - Anconitana vicina al tris con Ambrosini che si vede respingere d'istinto la sua conclusione e poi con Magnanelli, che sulla respinta non colpisce bene.

Minuto 34 - RADDOPPIO ANCONITANA!!!!! Ambrosini raccoglie un assit di Visciano e in diagonale non lascia scampo a Piagnerelli. Dorici sul 2-0.

Minuto 32 - Mansour in stato di grazia supera il suo diretto avversario sulla sinistra e mette una splendida palla in mezzo per Mercurio: la girata del difensore dorico però finisce di poco alta sulla traversa.

Minuto 26 - Loberti si libera bene in area ma viene chiuso all'ultimo da Micucci che spazza in calcio d'angolo.

Minuto 24 - ANCONITANA IN VANTAGGIO!!!!!!! Giambuzzi è bravissimo a controllare in area e mettere in mezzo per l'accorrente Mansour che di testa non ha lascia scampo a Piagnerelli.

Minuto 21 - Pasticcio in fase difensiva dei dorici che rischiano di lanciare Loberti verso la porta difesa da Battistini. Provvidenziale il fischio del direttore di gara che fermai il gioco per un dubbio fallo su Trombetta.

Minuto 14 - Giallo in area della Forsempronese. Ambrosini salta due uomini e finisce a terra. Per il direttore di gara è simulazione ed arriva il giallo per l'attaccante biancorosso.

Minuto 13 - Ammonizione per Mercurio per un fallo a metà campo.

Minuto 12 - Giambuzzi cerca di svegliare i suoi, la sua conclusione è però imprecisa e si spegne a lato.

Minuto 8 - Battisti ci prova con un bel diagonale da dentro l'area ma Battistini è ancora presente. Bene la Forsempronese in questo inizio di match.

Minuto 6 - Zandri dai 30 metri cerca di impegnare Battistini, ma la sua punizione non crea problemi all'estremo difensore dorico.

Minuto 3 - Già due i calci d'angolo battuti dagli ospiti, partiti con il piede sull'acceleratore.

Minuto 1 - Partiti

Formazioni ufficiali: Anconitana-Forsempronese

Anconitana: Battistini, Bordi, Micucci, Visciano, Mercurio, Trombetta, Giambuzzi, Magnanelli, Marzioni, Mansour, Ambrosini.

A disp: Montuoso, Pierdomenico, Baciu, Zagaglia, Bruna, Cameruccio, Zaldua, Terranova, Moretti.

Allenatore: Umberto Marino

Forsempronese: Piagnerelli, Camilloni, Zandri, Pandolfi, Buresta, Patarchi, Loberti, Gallotti, Pagliari, Paradisi, Battisti.

A disp: Chiarucci, Rosetti, Fontana, Copa, Ruiu, Bucchi, Burattini, Orci, Arcangeletti.

Allentore: Michele Fucili