L'Anconitana si riscopre grande, Marino promosso all'esordio: Forsempronese ko

Cinque goal, tante occasioni e la sensazione di aver ritrovato quello spirito di squadra che tanto era mancato nelle ultime uscite. La nuova Anconitana di Umberto Marino si riscopre grande e batte 5-1 al "Del Conero" la Forsempronese. Un risultato pesante, forse troppo per gli ospiti, che nei primi 25 minuti di gioco erano riusciti ad impensierire e non poco la retroguardia dorica.

Poi, come a volersi scrollare di dosso queste ultime settimana complicate, l'Anconitana è salita in cattedra e prima con Mansour di testa e poi con Ambrosini ha trovato un uno-due micidiale. Due goal di vantaggio all'intervallo ma pronti via subito la rete degli ospiti nella ripresa, con Gallotti bravo ad approfittare di una dormita colossale della retroguardia biancorossa. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato di nuovo Ambrosini che prima in contropiede ha siglato il 3-1 e poi allo scadere ha trovato il 4-1 con un calcio di rigore generosamente concesso dal direttore di gara. A chiudere definitivamente il match a tempo ormai scaduto è stata la rete di Zaldua, appena entrato proprio al posto di Ambrosini, autentico mattatore con una tripletta ed osannato dal pubblico all'uscita dal campo. Con questa vittoria l'Anconitana sale a quota 17 punti in classifica a 4 lunghezze di distanza dall'Atletico Gallo capolista, prossimo avversario nel match di domenica 1 dicembre.