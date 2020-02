Rissa sfiorata in panchina, l'Anconitana silura Marino: alla guida torna Lelli

E’ arrivata al capolinea l’avventura in biancorosso di Umberto Marino.

L’Anconitana ha deciso di esonerare il tecnico dopo il pareggio con la Vigor Senigallia, anche se a pesare è stata soprattutto la rissa sfiorata in panchina, dopo il gol del 2-2 di Magnanelli, tra lo stesso Marino, trattenuto dai giocatori, e il team manager Damiano Morra per un commento tattico che non era andato giù all’allenatore. Non sono bastate le pubbliche scuse, arrivate dopo un’ora di colloquio con il presidente Stefano Marconi negli spogliatoi: dopo una notte di riflessione, la società ha optato per l’esonero, il secondo stagionale dopo quello di Davide Ciampelli avvenuto alla decima giornata.

Marino lascia l’Anconitana dopo 13 gare nelle quali ha conquistato 26 punti (2 esatti a partita), partendo da -7 dalla vetta e risalendo fino al primo posto, sfuggito di nuovo due domeniche fa, dopo la sconfitta di Castelfidardo.

Già annunciato il terzo allenatore stagionale che avrà il compito di trascinare la squadra alla conquista della serie D in questa volata finale (mancano 7 giornate al traguardo): è Marco Lelli, alla terza avventura in biancorosso dopo la vittoria del campionato di Prima Categoria, due stagioni fa, e il "triplete" conquistato nel 2010/11 con la promozione in serie D ottenuta dopo il successo in campionato e la vittoria della Coppa regionale e nazionale d'Eccellenza.