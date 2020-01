Marino e un'Anconitana ritrovata, il tecnico alla carica: «Voglio un filotto di vittorie»

Dodici punti in 6 giornate, una media esatta di due a partita. E’ il bilancio di Umberto Marino, tecnico dell’Anconitana che ha cominciato nel miglior modo il 2020: un successo contro l’Urbania, coinciso con la sconfitta dell’Atletico Gallo capolista. Dimezzato il gap dalla vetta che ora dista solo 3 punti. Campionato riaperto, insomma, anche grazie a un ritrovato Alex Ambrosini: con il nuovo allenatore è rinato, segnando 8 gol in 6 gare.

«Adesso dobbiamo riprendere ad allenarci più forte di prima per fare un filotto di vittorie - ha commentato a fine gara Marino -. La corsa dobbiamo farla solo su noi stessi, senza guardare gli altri. Per farcela, servono impegno e intelligenza. Sono soddisfatto della partita con l’Urbania perché l’abbiamo gestita bene, forse un po’ troppo: nel secondo tempo avremmo dovuto chiuderla segnando il terzo gol, visti gli spazi che si sono creati, invece abbiamo lasciato che la gara restasse in bilico, sbagliando delle occasioni. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, ma devo dire che abbiamo rischiato poco».

Merito di una fase difensiva svolta al meglio, con il rientro decisivo di Trombetta nella retroguardia al fianco di un ritrovato Micucci nell’inedito ruolo di centrale. «Tutti e due ganno fatto molto bene, ma è tutta la squadra che ha svolto con attenzione la fase difensiva - specifica Marino -. Questi ragazzi si meritano un elogio, hanno fatto 12 punti in 6 partite, perdendone due in modo allucinante: lottano anche contro un po’ di depressione dovuta ad una piazza che giustamente pretende tanto e non ti perdona niente. Ora dobbiamo riprendere a lavorare duramente per fare mettere insieme una serie di vittorie».