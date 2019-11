Anconitana, prova senza appello per Ciampelli: solo una vittoria con il Valdichienti

Una vittoria, senza se e senza ma. Davide Ciampelli è chiamato alla prova della verità: l’imperativo è battere il Valdichienti, nella gara in programma domani a Corridonia (fischio d’inizio alle ore 14,30, arbitra Giovanni Castellano di Nichelino) altrimenti è concreto il rischio esonero per il tecnico dell’Anconitana.

La panchina traballa

«Quando un allenatore decide di venire ad Ancona e non vince, è chiaro che è in discussione. Non centriamo un successo da un mese, stavolta dobbiamo farcela. Lo voglio io, lo vuole la squadra, lo vuole questa società che ci sostiene quotidianamente», commenta Ciampelli alla vigilia di una trasferta che rappresenta uno snodo fondamentale della stagione, dopo 6 pareggi consecutivi tra campionato e Coppa. «Un tecnico si guadagna la fiducia del gruppo con i risultati e il lavoro. In questo momento c’è solo il secondo - aggiunge Ciampelli - ma la squadra ci tiene e sta facendo di tutto per invertire la rotta». Contro il Valdichienti, già affrontato a quarti di Coppa d’Eccellenza e battuto due volte (3-0 a tavolino all’andata, dopo il 3-1 sul campo, e 2-1 al ritorno a Villa San Filippo) l’Anconitana dovrà rinunciare a Borghetti che ha avuto una ricaduta dopo la gara di Coppa con il Porto d’Ascoli, mentre Micucci ha recuperato dai postumi di un trauma cranico e dovrebbe partire titolare. Nel Valdichienti, invece, mister Luigi Giandomenico dovrà rinunciare allo squalificato Passalacqua.

Probabili formazioni

VALDICHIENTI (4-3-3): Carnevali; Cudini, Tartabini, Fermani, Enow; Moretti, Lattanzi, Emiliozzi; Monterubbianesi, Adami, Castellano. All. Giandomenico.

ANCONITANA (4-3-3): Battistini; Pierdomenico, Trombetta, Mercurio, Micucci; Magnanelli, Visciano, Giambuzzi; Mansour, Zaldua, Amborsini. All. Ciampelli.