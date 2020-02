Una cena con gli eroi della prima serie A: la reunion della mitica Ancona Calcio

Nista, Fontana, Lorenzini, Pecoraro, Mazzarano, Bruniera, Lupo, Gadda, Tovalieri, Ermini, Bertarelli... e poi tutti gli altri. Chi non ricorda come una preghiera la mitica formazione dell’Ancona che nel 1992, guidata da Vincenzo Guerini, conquistò la prima, storica promozione in serie A?

Ebbene, a distanza di 28 anni buona parte dei protagonisti di quella romantica e indimenticabile cavalcata si sono ritrovati a cena ad Ancona, al ristorante Amarcord (e quale, se no?) di piazza della Repubblica. Da mister Guerini a capitan Gadda, da De Angelis a Deogratias fino al condor Massimo Agostini, insieme agli altri eroi biancorossi che firmarono l’impresa più memorabile della storia calcistica dorica, inclusi i componenti dello staff, con i tecnici Gaspari e Cannarozzo, oltre al mitico segretario Bizzarri. E poi i tifosi, presenti alla rimpatriata insieme all’attuale d.g. biancorosso Matteo Bartoloni.

Un momento simpatico ma anche commovente, che precede l’appuntamento del 6 marzo alla Mole Vanvitelliana quando si terranno i festeggiamenti per i 115 anni dell’Anconitana.