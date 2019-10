Eccellenza, Anconitana-Castelfidardo 1-0: segui LA DIRETTA del match

Minuto 45+1 - FINISCE IL PRIMO TEMPO. Anconitana in vantaggio con la meravigliosa rovesciata di Borghetti.

Minuto 45 - Ci sarà un minuto di recupero.

Minuto 43 - Castelfidardo vicino al gol con Puca che di testa impegna severamente Battistini.

Minuto 40 - EUROGOAL DI BORGHETTI!!!!! Anconitana in vantaggio. Goal pazzesco di Borghetti che in rovesciata dal lato sinistro dell'area di rigore del Castelfidardo si inventa una giocata pazzesca e batte l'incolpevole David.

Minuto 34 - Ammonito Galli per un brutto fallo in ritardo.

Minuto 28 - Castelfidardo pericoloso con un'azione prolungata. Il tiro di Galli al volo termina però a lato. Prima occasione da rete per gli ospiti.

Minuto 20 - L'Anconitana spinga me la formazione ospite si chiude bene dietro e non lascia spazi.

Minuto 12 - Possesso palla prolungato dell'Anconitana.

Minuto 7 - Buon inizio per i dorici che spingono sull'acceleratore e chiudono il Castelfidardo nella propria metà campo.

Minuto 3 - Prima azione dei biancorossi che con Giambuzzi mette in mezzo una bella palla. Ambrosini si allunga ma non ci arriva. Primo squillo per l'Anconitana.

Minuto 1 - Partiti

Tabellino match: Anconitana-Castelfidardo

Anconitana: Battistini, Pierdomenico, Bordi; Visciano, Borghetti, Trombetta, Magnanelli, Bruna, Giambuzzi, Mansour, Ambrosini.

A disp: Montuoso, Micucci, Mercurio, Baciu, Zagaglia, Marzioni, Cameruccio, Zaldua, Zagaglia.

All: Ciampelli

Castelfidardo: David, Sampaolesi, Stortini, Antogiovanni, Puca, Zeetti, Braconi, Capponi, Shiba, Bracciatelli, Galli.

A disp: Grottini, Rinaldi, Lucci, Bandanera, Eliantonio, Testoni, Gattabria, Emanuele, Ciucciomei.

All: Lauro