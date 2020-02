Castelfidardo-Anconitana, febbre da derby: la sfida promozione va verso il sold out

Prevendita boom per il big match di domenica al "Mancini" (ore 15) Castelfidardo-Anconitana, seconda contro prima nel campionato di Eccellenza. La squadra di Lauro ha un solo punto di distacco da quella di Marino: a 9 giornate dalla fine c’è in palio una fetta di promozione in D.

E' quasi sold-out il settore ospiti, lo spicchio di tribuna dedicato ai tifosi dorici: dei 280 biglietti messi a disposizione, come stabilito dal prefetto Antonio D’Acunto, ne sono già stati venduti 259, dunque ne restano appena una ventina. Procede bene anche la prevendita del settore locali: sono stati staccati 195 tagliandi per la tribuna. Complessivamente, dunque, sono già stati “bruciati” 454 biglietti su un totale di 1.410.

La prevendita, al prezzo unico di 10 euro (ingresso libero per gli under 13) continuerà al bar dello stadio "Mancini" giovedì (ore 15-17), sabato (9-12 e 15-19) e domenica (9-12, solo per il settore locali). I biglietti potranno essere acquistati anche il giorno della partita, dalle 13,30, al botteghino dello stadio per la tribuna coperta (980 posti) e per la gradinata scoperta (150). Per questo incontro la società del Castelfidardo ha indetto la Giornata Biancoverde: dunque, non saranno validi gli abbonamenti.