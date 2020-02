Anconitana, comincia la rincorsa: contro la Vigor Senigallia vittoria obbligata

«Questa sì che è una partita decisiva: non possiamo permetterci di non vincerla». A 8 giornate dalla fine, il derby con la Vigor Senigallia in programma domani al Del Conero (ore 15, arbitra Sabbouh della sezione di Fermo) è un crocevia determinante per l'Anconitana, un appuntamento da non fallire: ad ammetterlo è stato in settimana il co-presidente Andrea Marconi, alla luce della sconfitta rimediata domenica scorsa a Castelfidardo, costata ai dorici il primo posto in classifica. Perso lo scontro al vertice, la squadra di Umberto Marino è costretta di nuovo a rincorrere. Si riparte dalla Vigor, mai battuta in campionato nelle ultime due stagioni ma priva del bomber Pesaresi, infortunato. Anche per la squadra di Aldo Clementi (subentrato a metà gennaio a Massimiliano Guiducci) è un incontro da dentro o fuori: solo con una vittoria potrebbe rimettersi in corsa, tenuto conto che i playoff sono a 2 punti e l’Anconitana a 7. «Ora inizia un altro campionato, il terzo di questa stagione e non possiamo deludere i nostri tifosi» ha aggiunto Marconi Jr., riferendosi anche al comunicato con cui gli ultras hanno rigettato l’ipotesi di una contestazione, promettendo piuttosto sostegno alla squadra, a patto che i giocatori diano il massimo. Contro la Vigor mister Marino dovrà decidere se impiegare Mansour: non sta attraversando un gran momento, dunque potrebbe decidere di tenerlo in panchina a favore di un 4-4-2 con Giambuzzi e Fiore sulle fasce.

Queste le probabili formazioni:

ANCONITANA (4-4-2): Battistini; Pierdomenico, Trombetta, Micucci, Bartolini; Giambuzzi, Magnanelli, Visciano, Fiore; Ambrosini, Liccardi. All. Marino.

VIGOR SENIGALLIA: Tavoni; Guerra, Magi Galluzzi, Vitali, Rotondo; Carbonari, Morganti, Sassaroli; D'Errico; Cinotti, Piergallini. All. Clementi.