Giù la cresta Gallo, arriva l'Anconitana di Marino: «Vincere per confermarci»

«Vogliamo dimostrare di essere un’altra Anconitana», dice convinto Umberto Marino, il nuovo condottiero biancorosso che ha debuttato con un sonoro 5-1 al Fossombrone, domenica scorsa. Ma adesso arriva la prova della verità: domani la sua squadra sarà a Montecchio (fischio d’inizio alle 14,30, arbitra Federico Tassano di Chiavari) per affrontare la capolista Atletico Gallo, che comanda l’Eccellenza con 21 punti, 4 in più dell’Anconitana. E’ uno snodo fondamentale: i dorici possono risalire a -1 dalla vetta, in caso di vittoria, o sprofondare a -7 se dovessero perdere.

Snodi cruciali

«Il clima è assolutamente positivo, i ragazzi sono molto carichi, vogliono far vedere di che pasta sono fatti e dimostrare che la vittoria di una settimana fa non è stata solo un episodio - spiega mister Marino -. Sono encomiabili per come lavorano e quanto impegno ci mettono. Sanno di aver reso meno rispetto alle loro capacità e ora vogliono raccogliere le soddisfazioni che meritano. Ci aspetta una partita molto complicata, servono umiltà, rispetto, ma anche consapevolezza delle nostre possibilità: per questo affronteremo la capolista con atteggiamento propositivo e mentalità vincente, cercando di dare grande intensità alla gara, com’è giusto che sia. Escludo categoricamente che qualcuno possa essersi montato la testa dopo il 5-1: se qualcuno lo facesse sarebbe un pazzo». Contro il Gallo del grande ex Simone Rizzato (114 presenze e 5 gol tra il 2006 e il 2009 in serie B) Marino ripartirà dal 4-3-3 con cui ha travolto il Fossombrone: l’unico dubbio è legato a Micucci che ha avuto un piccolo risentimento durante la rifinitura, ma dovrebbe farcela. Out Borghetti, che riprenderà da martedì in vista dell’altra tappa fondamentale: il match di ritorno della semifinale di Coppa in casa del Porto d’Ascoli (mercoledì ore 18,30 al Ciarrocchi) da vincere a tutti i costi dopo il 2-2 dell’andata.

Probabili formazioni

ATLETICO GALLO COLBORDOLO (4-3-1-2): Cappuccini; Taribello, Mistura, Nobili, Cereti; Persici, Belkaid, Rizzato; Ridolfi; Muratori, Bartolini. All. Mariotti.

ANCONITANA (4-3-3): Battistini; Bordi, Trombetta, Mercurio, Micucci; Giambuzzi, Visciano, Magnanelli; Marzioni, Ambrosini, Mansour. All. Marino.

ARBITRO: Tassano di Chiavari.