Il bomber può attendere, l'Anconitana no: vittoria d'obbligo con l'Azzurra Colli

In attesa del bomber (la trattativa per Vincenzo Liccardi, in uscita dalla Scafatese, non si è ancora sbloccata) l’Anconitana torna in campo domani al Del Conero (ore 15, arbitra Abdelali Sabbouh della sezione di Fermo) contro l’Atletico Azzurra Colli, penultimo in classifica. Dopo la doppia batosta rimediata in una settimana - la sconfitta con il Gallo capolista, ora distante 7 punti, e l’eliminazione dalla Coppa per mano del Porto d’Ascoli - per la squadra di Umberto Marino è d’obbligo il ritorno alla vittoria.

Mercato aperto

Il tecnico biancorosso potrà contare su tre nuovi innesti: dopo il difensore Mattia De Fabritiis, che ha già debuttato in Coppa, ecco il 32enne Nicola Fiore dal Gravina, 349 partite e 57 gol in carriera tra C1 (Lanciano, Catanzaro e Teramo), C2 (Vastese e Chieti) e serie D e l’esterno under Juba Ghanam (2000), tutti disponibili per il match di domani. Hanno lasciato l’Anconitana, invece, il difensore Borghetti (Civitanovese) e l’attaccante Bartoloni (Marzocca). Ai saluti anche Zaldua che, però, domani sarà in panchina. Certo, con l’argentino in partenza, è spuntato l’attacco biancorosso, anche alla luce della squalifica di Mansour. Stoppato dal giudice sportivo pure Micucci. Si è rafforzato, invece, l’Atletico Azzurra Colli di mister Peppino Amadio, subentrato a novembre ad Antonio Aloisi: dopo gli arrivi dell’attaccante Antonio Polisena (22 anni) dal Lanciano e del difensore Nicolas Monserrat (27) dal Porto Sant’Elpidio, è arrivato anche il regista argentino Angelo Cernaz (23) dal Bacigalupo Vasto Marino (Eccellenza abruzzese).

Probabili formazioni

ANCONITANA (4-3-3) Battistini; Pierdomenico, De Fabritiis, Trombetta, Mercurio; Magnanelli, Visciano, Zagaglia; Fiore, Ambrosini, Cameruccio. All. Marino.

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-3-3) Camaioni; Stipa, Monserrat, Stacchiotti, Tommasi; Alfonsi, Cernaz, Fiscaletti; Polisena, Gaeta, Iovannisci. All. Amadio.