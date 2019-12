L'Anconitana ritrova il successo, ma Marino aspetta il mercato: «Serve più personalità»

«Un passo indietro da tutti i punti di vista». Non usa giri di parole Umberto Marino per spiegare la sofferta vittoria dell’Anconitana contro l’Azzurra Colli. Da salvare ci sono poche cose, sicuramente i tre punti. E il tecnico biancorosso è d’accordo.

«Se giochi in questo modo, ne esci vivo poche volte - ammette -. Dobbiamo analizzare bene cosa non è andato per cercare di migliorare. Molti hanno risentito della partita di Coppa, sia fisicamente che psicologicamente. Ci complichiamo la vita, rendiamo difficili cose semplici. Purtroppo tre partite in una settimana si sentono e per me questo ha inciso sulla prestazione. Nel finale, poi, c’è stato un calo di concentrazione sul calcio d’angolo che ha portato al gol degli avversari che ci ha costretti a chiudere con l’acqua alla gola. Dobbiamo avere il coraggio di stare più alti, ma soprattutto serve maggiore personalità per giocare ad Ancona».

Ora Marino aspetta con ansia novità dal mercato. Hanno esordito il difensore De Fabritiis e l’esterno Fiore (utilizzato prima nel tridente offensivo, poi come mezz’ala) ma non basta. Servono urgentemente un regista e un centravanti. La situazione sembra sbloccarsi per il trentenne Vincenzo Liccardi: il “Toro” in uscita dalla Scafatese è atteso per la ripresa degli allenamenti di domani ed è uno che in carriera, sui campi del Napoletano, ha sempre segnato. Nel mirino, come riporta il Corriere Adriatico, anche il 32enne Cosimo Cosenza, quasi 350 partite in carriera con 42 gol di cui 4 segnati in questa stagione con i calabresi del Corigliano in serie D.