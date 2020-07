L'Anconitana ha presentato domanda di ripescaggio: ultime speranze per la D

L’Anconitana ha presentato domanda di ripescaggio in serie D. Ad annunciarlo, la stessa società con una nota. La domanda è stata depositata questa mattina negli uffici del dipartimento interregionale della Lnd. Ora non resta che attendere la valutazione e l’esame della Covisod di tutta la documentazione prodotta dal club biancorosso: versamenti per 19mila euro e una fideiussione bancaria da 31mila euro.

L’Anconitana spera fino all’ultimo nella possibilità del ripescaggio, dopo la chiusura anticipata del campionato di Eccellenza a causa del Covid e il secondo posto alle spalle del Castelfidardo, promosso a tavolino. Mercoledì, alla scadenza dei termini, si saprà con certezza quali squadre tra retrocesse dalla D e seconde d’Eccellenza avranno presentato domanda di ripescaggio: quindi, verrà stilata una graduatoria definitiva delle società che saranno chiamate a colmare le eventuali caselle vuote in D.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Anconitana, penalizzata dal fatto che il suo settore giovanile ha una matricola a parte, è piuttosto indietro nei punteggi, ma tutto dipenderà dal numero di società pronte per il ripescaggio e da quante non si iscriveranno nella categoria superiore. Una risposta arriverà soltanto al termine delle iscrizioni: c’è tempo fino al 4 agosto.