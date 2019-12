Anconitana, non puoi sbagliare in Coppa: a Porto d'Ascoli c'è in gioco la stagione

Dopo la sconfitta con l’Atletico Gallo che ha fatto sprofondare l’Anconitana a -7 dal primo posto, ha una valenza doppia la semifinale di Coppa di domani al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli (ore 18,30, arbitra Alberto Poli di Verona). Una partita da dentro o fuori per la squadra di Umberto Marino, costretta a vincere (o a pareggiare segnando più di due gol) dopo il 2-2 dell’andata per approdare in finale (dove affronterebbe la vincente di Fabriano-Fossombrone, andata 0-0).

Uscire dalla Coppa d’Eccellenza significherebbe veder chiusa una delle tre strade per la serie D: resterebbero il primo posto in campionato e gli eventuali playoff. Bisognerà vedere come l’Anconitana arriverà a questo incrocio fondamentale, dopo la dolorosa battuta d’arresto di domenica. Non avrà Giambuzzi (squalificato, al suo posto Zagaglia) né il difensore Borghetti a cui la società ha dato ufficialmente l’addio. Sul mercato, si attende il tesseramento degli under d’attacco Juba Ghanam (2000) e Daniel Boafo (2000), mentre si è aggregato alla squadra il difensore Mattia De Fabritiis (1992), ex Chieti, arrivato dal Fossacesia (Promozione abruzzese).

Questa la probabile formazione di domani (4-3-3): Battistini; Pierdomenico, Trombetta, Mercurio, Micucci; Zagaglia, Visciano, Magnanelli; Cameruccio, Ambrosini, Mansour. All. Marino.