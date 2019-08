Anconitana, debutto a Castelfidardo: ecco il programma della Coppa d'Eccellenza

Comincerà a Castelfidardo la nuova stagione dell’Anconitana targata Davide Ciampelli. In attesa del calendario del campionato di Eccellenza, il Comitato Regionale ha varato quello della Coppa Marche di categoria. Per i dorici il primo appuntamento ufficiale è il 1° settembre (ore 16) sul campo del Castelfidardo di Maurizio Lauro, sceso dalla serie D, per l’andata degli ottavi di finale. Il ritorno è previsto domenica 8 settembre al Del Conero, sempre alle 16. Ai quarti di finale (15 settembre-16 ottobre) l’Anconitana, se passerà il turno, rischia di incrociare subito il Montefano dell’ex Salvatore Mastronunzio, nel caso in cui la squadra maceratese dovesse superare il doppio confronto con la matricola Valdichienti. Ricordiamo che la Coppa d’Eccellenza non ha valore puramente platonico: la vincitrice, designata dalla finale del 15 gennaio 2020, accederà alla fase nazionale che assicura, per chi conquisterà il trofeo nazionale, un posto in Serie D.

Intanto, prosegue la preparazione della squadra di Ciampelli che, dopo il successo per 2-0 contro la Vigor Castelfidardo (doppietta di Ambrosini) giovedì affronterà in amichevole il Borgo Minonna al Petraccini di Jesi (ore 18).