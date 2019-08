Anconitana, via alla campagna abbonamenti: prezzi invariati anche in Eccellenza

Scatta domani la campagna abbonamenti dell’Anconitana per il campionato di Eccellenza 2019/2020. Prezzi confermati per tribuna centrale e laterale, così come gli ingressi gratuiti per under 14 e disabili. Tra le importanti novità, l’Anconitana Card e la riduzione di 100 euro sull’abbonamento Vip. Anche quest’anno, per la terza stagione consecutiva, non ci sarà la giornata biancorossa e la tessera annuale sarà valida per tutte le 15 gare interne del campionato.

L'Anconitana Card e le novità

Gli abbonati, inoltre, riceveranno in omaggio l’Anconitana Card: una carta riservata ai fedelissimi biancorossi che dà diritto ad usufruire di tanti vantaggi. Su tutti, la promozione esclusiva 2+1 (ogni 3 prodotti uno è in omaggio + spedizione gratuita) sugli shop on line del gruppo Rays: www.lipobreak.it , www.iodase.it , www.essenzabiocosmetici.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.usanconitana.eu dove prossimamente saranno comunicati anche tutti gli altri esercizi commerciali che aderiscono al circuito e le modalità per accedere alle promozioni dedicate ai possessori dell’Anconitana card. Novità anche nella ripartizione dei posti sugli spalti. Per la stagione ormai alle porte, la parte centrale della tribuna (poltroncine rosse) sarà occupata nelle file più in alto dagli abbonati al settore Vip, quelle immediatamente sotto dagli abbonati in tribuna centrale. Ancora più in basso (seggiolini bianchi) è stato allestito un settore riservato alle scuole partner, Anconitana Accademy e società affiliate.

I prezzi

Questi i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti singoli per la stagione 2019/2020. Tribuna laterale: abbonamento 90 euro (6 euro a partita), biglietto normale 10 euro. Tribuna centrale numerata: abbonamento 180 euro (12 euro a partita), biglietto normale 15 euro. Tribuna Vip: abbonamento 280 euro (18,66 euro a partita) con posto assegnato nominale in tribuna centrale coperta, parcheggio riservato e accesso gratuito area Hospitality con coffee break.

I luoghi di prevendita degli abbonamenti sono i seguenti:

CAR CAFFE’, via Valle Miano 33 tel. 071.2802073

BAR MAURIZIO, corso Carlo Alberto 92 tel. 071.871104

GARIBALDI CAFFE', corso Garibaldi 54 tel. 071.2071946

BAR ADRIATICO, via Musone 11 tel. 071.889730

PUNTO ENEL, via Torresi 11 tel. 071.2900507

CAFFE’ GIULIANI, corso Garibaldi 3 tel. 071.204885

Le agevolazioni

Saranno inoltre organizzate una serie di aperture speciali della biglietteria dello stadio Del Conero. Già la prossima settimana il botteghino (biglietteria tribuna centrale dello stadio Del Conero) per la campagna abbonamenti over 70 e diversamente abili (ossia con una percentuale d'invalidità inferiore al 75%) sarà aperto martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 e successivamente, domenica 8 settembre, in occasione della gara di ritorno della Coppa d’Eccellenza con il Castelfidardo. Gli stessi possono essere sottoscritti anche in occasione delle gare interne. I prezzi ridotti delle tessere annuali sono i seguenti: abbonamenti tribuna laterale 70 euro, abbonamenti tribuna centrale 150 euro. Ingresso gratuito, infine, per under 14 e diversamente abili con invalidità superiore al 74%. La società ribadisce che anche per la stagione sportiva 2019/2020 non è prevista la giornata biancorossa e non si effettueranno prevendite dei biglietti e ricorda che per le gare di Coppa non sono validi gli abbonamenti.