Anconitana, fumata bianca: per dominare l'Eccellenza c'è Davide Ciampelli

Anconitana, c’è la fumata bianca. Il nuovo allenatore per il prossimo campionato di Eccellenza è Davide Ciampelli, 36 anni, umbro di Città di Castello, nella scorsa stagione alla guida della Jesina che, dopo un girone d’andata complicato, ha condotto alla salvezza in serie D. Il suo vice sarà Mattia Pazzi. Ad annunciarlo, la società biancorossa che in un comunicato fa sapere che presto verrà presentato alla città.

Ciampelli, in possesso di tesserino Uefa A, fedele al modulo 4-3-3, ha lavorato nelle giovanili del Perugia per 6 anni, a partire dal 2013, guidando gli Allievi nazionali e poi la Primavera. E’ stato poi in prima squadra, come “secondo” di Federico Giunti, Roberto Breda e Alessandro Nesta. Nella passata stagione, l’esperienza da primo allenatore alla Jesina in D. Ora per Ciampelli si aprono le porte dell’Anconitana, dove raccoglie l’eredità di Francesco Nocera e troverà, come nuovi acquisti, gli argentini Micucci, Bruna e Giambuzzi, oltre al probabile arrivo di Costantino dal Savoia. Con il chiaro obiettivo di salire subito in serie D.

