L'Anconitana soffre, va sotto e poi dilaga: Borghetto battuto in rimonta

L'Anconitana torna al successo dopo il pareggio nel derby con i Portual, batte il Borghetto 4-1 e riporta ad 11 i punti di vantaggio sull'Osimo Stazione.

Una vittoria sofferta quella dei biancorossi, dopo che a fine primo tempo si erano trovati sotto di un goal. Le tante assenze (Rossi, Apetzeguia e Mandorino) hanno sicuramente pesato nei primi 45 minuti, dove i dorici sono sembrati lenti ed impacciati, aggrappati solamente all'estro dell'ottimo Storani. Il goal a fine primo tempo di Polonara non ha però scoraggiato la capolista che ad inizio ripresa ha subito messo le cose in chiaro. La doppietta di Mastronunzio, l'eurogoal di Marengo e la rete di Cardoso hanno chiuso definitivamente il match. In mezzo la giusta espulsione di Zappi, episodio che forse ha fatto definitivamente girare la sfida dalla parte dei biancorossi. Con questa vittoria i dorici salgono a quota 46 punti.