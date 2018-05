Decimata ma inarrestabile, il sabato perfetto dell’Anconitana

Decimata ma pur sempre schiacciasassi. Al Piccioni di Belvedere Ostrense l’Anconitana con solo tre uomini in panchina affonda il Belvedere per 4-0. La prima fiammata arriva al quarto d’ora con il corner dei padroni di casa, sul ribaltamento dell’azione Pucci lancia la galoppata di Apetzeguia sulla fascia sinistra, Spezie ostacola il tiro dell’attaccante biancorosso e un problema muscolare lo costringe a lasciare il campo in favore di Mazzoli. Due occasioni poco dopo per gli uomini di Lelli, prima con uno sterile colpo di testa di Della Spoletina su punizione di Pucci, poi con il palo di Mastronunzio. E’ il preludio al vantaggio biancorosso che arriva al 23’ con Cardoso: botta di destro, traversa e gol per il brasiliano che mette a segno la seconda marcatura stagionale. Al 27’ Pucci spaventa i padroni di casa con una punizione di destro che Fortuna, migliore in campo dei suoi, devia in angolo. Al 41’ Mastronunzio morde per la trentaduesima volta finalizzando il servizio di Apetzeguia. Un minuto dopo Lori salva sull’azione solitaria di Ferrante e sul rinvio del portiere biancorosso Bocchini si perde Apetzeguia che corre ad infilare lo 0-3. Nella ripresa Mastronunzio si vede dappertutto, retrovie comprese. Al 18’ della ripresa Cardoso dal vertice destro dell’area scaglia il diagonale che sigilla il poker e la prima doppietta stagionale del brasiliano. Nel corso della ripresa Fortuna evita ai suoi un passivo più pesante. Biancorossi a quota 87 punti prima del derby con i Portuali.

TABELLINO MATCH: Belvedere-Anconitana

Belvedere: Fortuna, Bocchini (16’st Avaltroni), Spezie (13’pt Mazzoli), Coltorti, Baleello, Francescangeli (5’st Ceccarelli), Pistelli (31’st Ceccacci), Togni, Ferrante, Birarelli (27’st Romagnoli), Civenti. A disp: Avaltroni, Ceccacci, Ceccarelli, Romagnoli, Mazzoli, Belardinelli. All. Diego Vecchi

Anconitana: Lori, Polenta, Della Spoletina, Rossi, Fabrizi, Pucci, Cardoso, Marengo, Mastronunzio, Massei, Apetzeguia. A disp: Ruspantini, Strano, Mandorino. All: Marco Lelli.

Reti: 23’ Cardoso; 41’ Mastronunzio; 42’ Apetzeguia; 18’st Cardoso