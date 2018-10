Promozione, Anconitana-Barbara 4-1: SEGUI LA DIRETTA del match

Minuto 90+4 - IL MATCH FINISCE QUI. L'Anconitana vince 4-1 e consolida il primato in classifica. Questo il riassunto della partita.

Minuto 90 - Saranno 4 i minuto di recupero.

Minuto 85 - Ultimo cambio Barbara. Dentro Ceccacci per Mancini.

Minuto 83 - Cambio Barbara. Escono Spezie per Conti. Poi Barattini fa spazio a Pasqualini. Nell'Anconitana invece fuori Zaldua ed entra Astolfi.

Minuto 81 - Esce Pucci ed entra Njayou. Quarto cambio per l'Anconitana.

Minuto 78 - MASTRONUNZIO SU RIGORE PORTA I DORICI SUL 4-1. Rete della vipera dopo un fallo di mano di Carboni che è stato anche espulso.

Minuto 77 - Mastronunzio si divora il 4-1 calciando addosso a Pretini.

Minuto 75 - Esce Marengo ed entra Venturim. Terzo cambio Anconitana.

Minuto 74 - Altra occasione per il Barbara con Lori che esce malissimo in presa e lascia la sfera a terra. Serantoni però non riesce a concludere in scivolata.

Minuto 68 - Esce Rossini per Paolini. Il Barbara corre ai ripari.

MInuto 67 - TRIS ANCONITANA. Luca Jachetta sfrutta perfettamente un assist perfetto di Mastronunzio e batte Pretini in uscita. Nel momento di maggiore difficoltà per i biancorossi ecco la rete che potrebbe chiudere il match.

Minuto 60 - OCCASIONISSIMA BARBARA. Secondo tempo fantastico per gli ospiti vicini ancora al goal con Spezie che manda a lato di pochissimo con un sinistro dall'interno dell'area di rigore.

Minuto 56 - Secondo cambio per l'Anconitana. Entra Zagaglia per Fuglini.

Minuto 54 - Esce PIergallini ed entra Jachetta. Primo cambio anche per l'Anconitana.

Minuto 53 - Rispondono i biancorossi con Visciano che dai 25 metri manda fuori di poco il suo sinistro.

Minuto 52 - Ancora Barbara pericolosissimo dalle parte di Lori. Il traversone di Rossini attraversa tutto lo specchio e non trova per millimetri la deviazione vincente di Serantoni.

Minuto 50 - Barbara vicino al vantaggio. Rossini mette in mezzo per Carboni che in allungo impegna Lori. Bene gli ospiti in questo inizio di ripresa.

Minuto 46 - Inizia il secondo tempo. Esce Giacomo Carboni ed entra Serantoni. Primo cambio per il Barbara.

FINISCE IL PRIMO TEMPO - Anconitana in vantaggio dopo essere stata sotto nei minuti iniziali. Una prima frazione piacevole che ha regalato un buono spettacolo.

Minuto 45 - Ci sarà un minuto di recupero.

Minuto 38 - OCCASIONISSIMA ANCONITANA! Mastronunzio in versione assist man serve Piergallini e lo lancia tutto solo davanti a Pretini che in uscita respinge in calcio d'angolo.

Minuto 35 - Altra occasione per l'Anconitana sempre sull'asse Mastro-Zaldua. La conclusione a botta sicura dell'attaccante argentino viene però murata.

Minuto 31 - Trova il tris Mastronunzio ma il guardalinee alza la bandierina per fuorigioco.

Minuto 28 - Il Barbara alza la testa e ci prova con Barattini che da dentro l'area eplode un sinistro ribattuto dalla retroguardia biancorossa.

Minuto 23 - VANTAGGIO ANCONITANA!! Doppietta per Zaldua che raccoglie un assist al bacio di Mastronunzio e di destro al volo batte l'incolpevole Pretini.

Minuto 17 - PAREGGIO ANCONITANA! Piergallini incontenibile crossa in mezzo dalla sinistra. Zaldua anticipa Pretini e di esterno da un metro la mette dentro.

Minuto 12 - CI prova Zaldua di testa ma la palla finisce alta sopra la traversa. Il giocatore argentino sembrava però in netto fuorigioco nonostante il guardalinee non abbia alzato la bandierina.

Minuto 9 - GOAL DEL BARBARA!! E' Giacomo Carboni a trovare il vantaggio degli ospiti calciando da due passi dopo un contropiede micidiale. Male l'Anconitana in questa occasioen.

Minuto 5 - Spinge l'Anconitana che cerca di chiudere la formazione ospite nella loro metà campo.

Minuto 1 - Match iniziato con qualche minuto di ritardo. Anconitana in completo bianco, mentre gli ospiti con pantaloncini e maglietta blu.

INIZIO MATCH ORE 15.30. Tabellino match Anconitana-Barbara

Anconitana: Lori, Fuglini, Campione, Visciano, Mercurio, Trombetta, Piergallini, Pucci, Mastronunzio, Marengo, Zaldua.

A disp: Martiri, Colombaretti, Venturim, Njayou, Astolfi, Proesmans, Zagaglia, Jachetta, Mechri.

Barbara: Pretini, Ceccacci, Gregorini, Mattioli, Carboni N., Carboni G., Rossini, Cardinali, Barattini, Carboni, Spezie.

A disposizione: Titti, Angeletti, Conti, Fiordelmondo, Serantoni, Mancini, Saturni, Pasqualini, Paolini.