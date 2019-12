L'Anconitana si rialza, ma che fatica con l'Atletico Azzurra Colli: finisce 2-1

Ormai come un disco rotto ci ritroviamo ogni settimana a dire le stesse cose. L'Anconitana è una squadra involuta, che fa fatica ad esprimere calcio e che da inizio stagione si aggrappa alle giocate dei singoli. E' stato così anche oggi pomeriggio, nel match disputato al "Del Conero" contro l'Atletico Azzurra Colli, penultima in classifica ed in piena crisi di gioco e risultati.

I ragazzi di Marino hanno disputato una delle peggiori partite stagionali, rischiando nel finale di pareggiare una gara che a 10 minuti dal termine sembrava in naftalina. Il match è finito 2-1 per i biancorossi, con le reti di Ambrosini (il migliore dei suoi) e di Fiore, a segno nella sua partita d'esordio. Per il resto si sono visti i soliti errori di un centrocampo sicuramente non all'altezza della categoria e la cronica sterilità in attacco, con Alex Ambrosini costretto a fare reparto da solo. Il goal nel finale di Stacchiotti, dopo una colossale dormita della retroguardia dorica, ha riacceso le speranze degli ospiti che però non hanno saputo sfruttare il forcing finale. Con questa sofferta vittoria l'Anconitana sale a quota 20 punti, a 7 lunghezze dall'Atletico Gallo primo in classifica. Prossimo match domenica 15 dicembre sul campo del San Marco Servignano Lorese.