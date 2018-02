Tutto facile contro l'Arcevia, Anconitana avanti di 3 gol

Minuto 85 - GOL ANCONITANA.

Minuto 78 - Ultimo cambio per l'Anconitana: esce Pucci ed entra Brasili.

Minuto 75 - Cambio per l'Arcevia: dentro Tisba e fuori Titti.

Minuto 71 - Cambio per l'Arcevia: dentro Bassotti e fuori Porcarelli.

Minuto 70 - Doppio cambio per l'Anconitana: fuori Apetzeguia e Storani, dentro Polenta e Bartoloni.

Minuto 68 - Altra occasione per l'Anconitana che, solito schema, arriva sul fondo alla sinistra del portiere arceviese, palla in mezzo, ma bruttissimo tiro di Marengo che colpisce con sufficienza e manda la palla altissima.

Minuto 51 - Grande intervento dell'arceviese Fenucci che in scivolata arpiona il pallone a Storani solo davanti alla porta all'atezza dell'area di rigore.

Minuto 46 - Il secondo tempo riprende con un cambio per l'Arcevia: esce Kazimbo ed entra Rossetti.

Fine primo tempo

Minuto 45 - L'arbitro concede 2 minuti di recupero.

Minuto 42 - GOL ANCONITANA. Rigore per i dorici trasformato da Storari che batte facile il numero 1 dell'Arcevia.

Minuto 40 - GOL ANCONITANA. Che gol Pucci che riceve palla sulla tre quarti, tiro a palombella che finisce sotto la traversa alla destra di Putignano. Gran gol e raddoppio Anconitana.

Minuto 30 - Occasione per i dorici che arrivano sul fondo, passaggio indietro all'interno a cercare Mastronunzio che di prima calcia in porta, ma c'è la parata sicura di Putignano.

Minuto 25 - GOL ANCONITANA. Strano di testa su calcio d'angolo, arriva da solo sulla palla schiacciata a terra e il portiere dell'Arcevia non può nulla.

Minuto10 - Passaggio in profondità per lo scatto di Storani che, dalla destra, davanti al portiere prova a piazzarla sull'angolo opposto, ma buona reazione di Putignano che blocca in due tempi.

Minuto1 - Partiti.

Tabellino match

Anconitana: Lori, Della Spoletina, Cesaroni, Rossi, Colombaretti, Pucci, Strano, Marengo, Mastronunzio, Apetzeguia, Storani.

A disp: Ruspantini, Polenta, Brasili, Fabrizi, Fernandes Cardoso, Bartoloni, Massei

All: Lelli

Arcevia: Putignano, Fenucci, Colombo, Fioranelli, Kazimbo, Sow, Porcarelli, Titti, Pallotta, Becci, Bediako.

A disp: Gabbanella, Agostinelli, Camara, Bassotti, Tisba, Atanasevski, Rossetti.

All: Azzeri

Arbitro: Davide Paradisi di Pesaro.