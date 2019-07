Primi gol per la nuova Anconitana di Ciampelli, 8-0 nel test in famiglia

E’ finito 8-0 il primo test stagionale della nuova Anconitana targata Ciampelli contro la formazione Under 19. Una partitella in famiglia, sul campo di Offagna, servita più che altro per conoscersi meglio e affinare l’intesa, dopo una settimana dall’inizio della preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

La formazione iniziale, schierata col 4-3-3, era questa: Battistini tra i pali, Pierdomenico, Borghetti, Mercurio e Micucci in difesa, Baciu, Bruna e Costantino a centrocampo, dietro al tridente composto da Giambuzzi, Ambrosini e Mansour. Nella ripresa, invece, Ciampelli ha schierato Montuoso; Rauber, Marino, Trombetta, Terranova; Eliantonio, Potito, Zagaglia; Marzioni, Zaldua, D’Amuro. E’ stato del centrocampista argentino Bruna il primo gol dell’anno, seguito dalle marcature di Mansour, Borghetti, Giambuzzi, Ambrosini, Costantino, Zaldua ed Eliantonio.

Il programma prevede ora amichevoli più impegnative, contro squadre di categoria superiore. La prima mercoledì 31 agosto (ore 17,30) al Tubaldi di Recanati contro la Recanatese (serie D), quindi sabato 3 agosto al Tamburrini (ore 18) contro il Montegiorgio e mercoledì 7 agosto al Del Conero (ore 17,30) contro la Sangiustese. Poi il 10 agosto l’Anconitana andrà a Matelica (ore 18), il 18 agosto sarà ad Osimo contro l’Osimana (ore 17,30) e il 28 agosto sarà impegnata nel triangolare Memorial Morsucci, a Falconara, con Falconarese e Vigor Senigallia, a partire dalle 20,30.

