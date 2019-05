Niente Cina per Tamberi, debutto rinviato per un problema al piede

Niente Cina per Gianmarco Tamberi. Il campione anconetano di salto in alto ha annunciato a sorpresa la decisione di non partecipare alle prime tappe della Diamond League in programma sabato 18 maggio a Shanghai e martedì 21 a Nanchino. Durante l’ultimo allenamento prima della partenza, sabato scorso, Gimbo ha avuto un piccolo infortunio: una leggera contusione al piede destro, quello non operato. Così ha deciso di rinviare il viaggio a domani, ma il persistere di un leggero fastidio ha consigliato Tamberi di posticipare di 15 giorni il debutto nelle gare all’aperto, nonostante i medici avessero dato parere favorevole alla partenza.

L’istrionico Halfshave, comunque, si dice molto sereno. «Non sono minimamente preoccupato della cosa - ha dichiarato -, e la decisione di non gareggiare è stata presa perché il rischio è l'ultima cosa che vogliamo prenderci, ora che sono in una condizione ottimale. Mi dispiace soltanto di dover aspettare ancora un pochino per vedere di che cosa sia capace». Dunque, per il 26enne anconetano delle Fiamme Gialle l’appuntamento col debutto nella IAAF Diamond League 2019 slitta ai Golden Gala, in programma il 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma, dove il campione europeo indoor di salto in alto, che per tre settimane si è allenato a Cipro insieme ad Alessia Trost e Silvano Chesani, con i consigli tecnici del papà-coach Marco, potrà confrontarsi con l’ucraino Bohdan Bondarenko e il campione olimpico canadese Derek Drouin. «Vi farò divertire, sto preparando una sorpresa per tutti i tifosi», ha promesso qualche giorno fa. Quello di Roma sarà un appuntamento fondamentale per testare lo stato di forma di Gimbo in vista dei Mondiali di Doha, dal 27 settembre al 6 ottobre.