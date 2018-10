Lo sport del bambino lo paga il buon cuore, arriva l’“Iscrizione sospesa”

La famiglia non può pagare l’iscrizione del bambino alla scuola calcio? Ci pensano i cittadini. La nuova formula di iscrizione alle attività sportive è una delle novità presentate dalla Polisportiva Antirazzista Assata Shakur nell’ambito del progetto “Ancona Respect 2018-2019”. La polisportiva potrà contare anche su uno staff ampliato con l’obiettivo di accompagnare la crescita dei bambini anche grazie alla presenza di un’educatrice e una psicologa. Il resto lo farà lo sport, con la società che dal 2003 si impegna a livello sociale nei quartieri dove le fasce più disagiate non possono permettersi di praticare attività sportiva. Alla conferenza stampa che si è tenuta allo Spazio Comune Heval hanno partecipato il presidente della polisportiva Silvana Pazzagli e il vicepresidente Alessio Abram oltre allo staff tra i quali figurano anche i nomi della psicologa Chiara Spinsanti e dell’educatrice Sara Mattera. Presenti anche le istituzioni con il presidente FIGC Marche Paolo Cellini e l’assessore comunale allo sport Andrea Guidotti.La novità della stagione è appunto la modalità di iscrizione chiamata “Iscrizione sospesa”. Si tratta di una formula ispirata al “caffè sospeso” in uso Napoli, solo che il cittadino di buon cuore invece di lasciare saldata la bevanda offre la quota di iscrizione alla scuola calcio per un bambino in difficoltà economiche. «Crediamo che dallo sport si possano imparare molte cose e che l’attività sportiva debba essere accessibile a tutti- ha spiegato Silvana Pazzagli- molte famiglie hanno difficoltà e, comprensibilmente, lo sport è l’ultima cosa a cui pensano. Noi abbiamo voluto rigirare questa cosa».

Come contribuire

Per chi volesse sostenere la campagna "Iscrizione sospesa", versando la quota di 100€ per l'iscrizione di un bambino, può farlo tramite bonifico al seguente Iban IT02K0311102691000000000834 specificando come causale appunto “Iscrizione sospesa”. È possibile effettuare il pagamento ad assatashakurancona2001@gmail.com tramite PayPal. Per chi volesse comunque sostenerci con un contributo anche minimo, può farlo sempre tramite PayPal scrivendo come messaggio “Donazione”.