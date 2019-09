Due anconetane agli europei di taekwondo

Sono arrivate ufficialmente le convocazioni da parte della FITA (Federazione Italiana Taekwondo) per le atlete Alessia Sturari e Giada Al Halwani. Ci saranno anche loro ai prossimi Campionati Europei Junior del 4, 5 e 6 ottobre a Marina D'Or in Spagna. Entrambe le atlete porteranno in alto il simbolo del club Accademia Dorica di Ancona e rappresenteranno l'Italia in questa importante manifestazione.

Proprio in questi giorni alla sede del club è arrivata la visita di Fabio Luna, presidente del CONI Marche, che ha colto l'occasione per portare il suo saluto e congratularsi con le ragazze. Soddisfazione del presidente sociale Riccardo Ronchitelli, del direttore tecnico Moreno Buontempi e dell'allenatore Simone Sturari che segue le due titolate portacolori della società anconetana.