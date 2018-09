L'ultima amichevole prima della stagione, San Biagio ricorda il suo presidente Aurelio Cecati

L'ultima amichevole prima del debutto ufficiale (sabato 8 in casa con i Portuali in Coppa Marche) sarà del tutto particolare. Sarà l'occasione per ricordare il patron Aurelio Cecati ad un anno dalla sua scomparsa. Così il test di dopodomani, mercoledì 5 settembre, sarà un memorial, il primo Memorial Aurelio Cecati. Teatro della partita ovviamente il campo sportivo Comunale di San Biagio, seconda casa di patron Aurelio per quasi 40 anni. L'avversario sarà il Varano, team appena ripescato in Seconda categoria e nel quale militano tanti ex biancorossi che Aurelio lo avevano conosciuto, quindi inevitabilmente apprezzato: da mister Danilo Tacchi a Luca Pesaresi, da Michele Lucesole a Marco Salini passando per Emanuele Ficosecco, Luca Santolini e Davide Baldini. Tanti della vecchia guardia che, assieme al nuovo Galletto di mister Marincioni, potrà rendere onore ad un grande sambiagese che ha lasciato una eredità morale e sportiva insostituibile.

La sua laboriosità, la sua ironia, la sua semplicità e la sua passione per i colori biancorossi serviti per tanti anni, non solo da presidente ma anche da dirigente addetto a diverse mansioni, saranno ricordate quindi mercoledì con l'amichevole San Biagio-Varano (inizio alle 19,15) al termine della quale sarà donata una targa ricordo al vincitore (dopo i 90 minuti si tirerebbero i calci di rigore).