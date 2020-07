Alessio Santilli è il nuovo allenatore dell’under 19 del Cus Ancona

Al ballo dei debuttanti, il prossimo anno, nel campionato nazionale under 19 di calcio a 5, ci sarà anche Alessio Santilli a cui il Cus Ancona ha deciso di affidare la panchina. Un debuttante per modo di dire per il semplice fatte che il tecnico questo campionato lo conosce alla perfezione ed avrà la possibilità di lavorare con il gruppo che lo scorso anno faceva il campionato under 17. «Per prima cosa – puntualizza lo stesso tecnico – intendo ringraziare la società della fiducia che mi è stata data. Portare l’intero gruppo dell’under 17 a disputare questo campionato per il sottoscritto è motivo di grande soddisfazione. Una gioia che mi sento di condividere con questi ragazzi con i quali lo scorso anno abbiamo vinto il campionato e la Coppa Marche di categoria. Stiamo insieme da due anni e da due anni abbiamo intrapreso questo cammino ora pero è giunto il momento di spiccare il volo ed arrivare in un campionato difficile come è l’under 19 nazionale».

Ma non mancheranno le difficoltà: «La nostra sarà una squadra molto giovane tutti ragazzi nati tra il 2002 e il 2003. Da una parte ci mancherà quel pizzico di esperienza dall’altra invece sono convinto che il livello tecnico per noi non sarà certo un problema. Molti di questi ragazzi arrivati a disputare questo campionato under19 avranno la possibilità di mettersi in vetrina per tre stagioni e questo la dice lunga sull’età media di questo Cus Ancona. La cosa in parte mi ha sorpreso e devo dire che è stata una piacevole sorpresa anche per il fatto che mi viene data la possibilità di portare avanti il lavoro iniziato due anni fa. Ci aspetta una stagione difficile ma credo in questo gruppo e nell’entusiasmo che lo ha sempre accompagnato».