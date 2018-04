Vela, la famiglia terribile conquista Sanremo: Claudia e Alberto Rossi entrambi sul podio

Enfant Terrible e Petite Terrible portano Ancona sulla cresta dell’onda nelle acque di Sanremo. La famiglia di armatori anconetani ha lasciato il segno con Alberto e la figlia Claudia che sono stati impegnati per tutto il weekend nella prima frazione della J/70 Cup, circuito organizzato da J/7 0 Italian Class e che in questa occasione ha visto cinquantanove imbarcazioni presenti sulla linea di partenza. Al termine di una due giorni di regate in condizioni meteomarine completamente diverse, Alberto Rossi è salito sul gradino più alto del podio, lasciandosi alle spalle l'agguerrito Calvi Network con un solo punto di margine dopo un testa a testa portato avanti in tutte le cinque regate della serie. Medaglia di bronzo per Claudia Rossi, che nonostante un inizio di stagione difficile, ha saputo ritrovare il ritmo nella seconda giornata, chiudendo con un ottimo terzo posto overall.

La prima giornata di regate è stata caratterizzata da condizioni di vento medio leggero, che hanno consentito lo svolgimento di due prove: a brillare, da subito, è stato Alberto Rossi al timone del suo Enfant Terrible-Adria Ferries in vesti rinnovate. Branko Brcin alla tattica, Andrea Felci alla randa, Stefano Rizzi alle scotte e Bianca Crugnola a prua hanno subito dimostrato di essere uno degli equipaggi da battere nel 2018, ottenendo un secondo ed un quarto posto.

Le condizioni di vento e mare ben più importanti del secondo giorno di regate hanno dato una scossa anche all'equipaggio di Petite Terrible-Adria Ferries, protagonista di un inizio rallentato venerdì, che ha ritrovato nel Levante teso intorno ai 15-20 nodi le sue condizioni ideali ed ha centrato tre piazzamenti entro la top-three, facendo subentrare lo scarto del peggior risultato al completamento della quinta prova e rimontando dal quattordicesimo al terzo posto overall in sole tre prove. Ad Enfant Terrible è andato anche il trofeo Garmin Cup, assegnato al miglior equipaggio nelle prove di sabato.

Dopo Sanremo, l'attenzione volge a Porto Ercole, prossima frazione del circuito J/70: per Enfant Terrible-Adria Ferries sarà infatti fondamentale confermare buoni risultati per poter prendere parte al Mondiale 2018 di Marblehead, a numero chiuso e al quale potranno partecipare solo i migliori equipaggi di ogni Nazione. Posto garantito, invece, per Petite Terrible-Adria Ferries, in quanto Campionessa Europea in carica.