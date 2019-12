Gli Adriatic Games si spostano da Pesaro a Senigallia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Nonostante l’estate sia ancora decisamente lontana, la voglia di DEEJAY Xmasters non si arresta mai! Proprio per questo motivo l’organizzazione dell’unico evento italiano interamente dedicato al mondo degli action sports ha deciso di annunciare fin da ora la prima, grande novità per il 2020. Il già ricco programma di crossfit, che nel 2019 ha visto lo svolgimento della quinta edizione dell’Xmasters Cross Challenge, la prossima estate si sdoppierà ed andrà ad abbracciare entrambi i weekend. Sabato 11 e domenica 12 luglio 2020 si svolgerà infatti la sesta edizione dell’Xmasters Cross Challenge, contest individuale che lo scorso anno ha radunato a Senigallia oltre 100 atleti impegnati in due giorni di battle. Il weekend di chiusura della manifestazione, ovvero il 18 e 19 luglio, vedrà invece fare il suo debutto sulla spiaggia di velluto la “team competition” più famosa d’Italia: gli Adratic Games! Parliamo dell’evento estivo di riferimento in Italia per gli amanti e appassionati di crossfit, in grado di richiamare più di 120 team e centinaia di spettatori. L’evento, che da anni si svolge a Pesaro, ha scelto di trasferirsi qualche km più a sud per unirsi allo spettacolo dei DEEJAY Xmasters, manifestazione in grado di attirare, durante le sue 9 giornate, oltre 60.000 persone e più di 3.000 atleti impegnati in 30 discipline differenti. Inoltre, dal 13 al 17 luglio, la CrossFit Arena dei DEEJAY Xmasters rimarrà aperta gratuitamente per chi vorrà allenarsi al meglio in vista delle competizioni del weekend! Presto saranno aperte le iscrizioni sul sito adriaticgames.it e xmasters.it. Nell’attesa che arrivi la IX, incredibile edizione dei DEEJAY Xmasters, l’appuntamento per tutti gli appassionati di action sports è per il DEEJAY Xmasters Winter Tour! Ecco il calendario completo: 11/12 gennaio: Prato Nevoso 25/26 gennaio: Pila 7/8/9 febbraio: Moena 22/23 febbraio: Ovindoli 3/4/5 aprile: Cervinia

