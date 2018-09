Anconitana, apre la campagna abbonamenti: i prezzi e a chi rivolgersi

La società dell'Anconitana comunica che giovedì 6 settembre aprirà la campagna abbonamenti per la stagione 2018/2019. I prezzi sono i seguenti: abbonamenti Tribuna laterale 90 euro (costo per gara singola 6 euro), Biglietti Tribuna laterale 10 euro, abbonamenti Tribuna centrale numerata 180 euro (costo per gara singola 12 euro), biglietti Tribuna centrale numerata 15 euro, abbonamenti Tribuna vip 380 euro (posto assegnato nominale in tribuna centrale coperta, parcheggio riservato e accesso gratuito area Hospitality con coffee break, il tutto ad un costo per singola gara di 25 euro).

Dove acquistare in prevendita:

CAR CAFFE' Via Valle Miano 33 tel. 071 2802073

BAR MAURIZIO Corso Carlo Alberto 92 tel. 071 871104

GARIBALDI CAFFE' Corso Garibaldi 54 tel. 071 2071946

BAR ADRIATICO via Musone 11 - Torrette tel. 071 889730

G PLANET via Primo Maggio 25 - zona Baraccola tel. 071 2900489

Per quanto riguarda invece gli abbonamenti over 70 e diversamente abili (con una percentuale d'invalidità inferiore al 75%) possono essere sottoscritti alla biglietteria dello Stadio del Conero in occasione delle gare interne. Ingresso gratuito per Under 14 e diversamente abili con invalidità superiore al 74%. Non è prevista la giornata biancorossa e non si effettueranno prevendite dei biglietti. Per la coppa Italia non sono validi gli abbonamenti. Prezzi over 70 e disabili: abbonamenti tribuna laterale 70 euro, abbonamenti tribuna centrale numerata 150 euro.