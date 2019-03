Calcio 1° Categoria, 2 doppiette: Portuali travolti dal Moie Vallesina

Un pomeriggio difficile da ingoiare per i Portuali Calcio Ancona sconfitti, davanti al pubblico amico, per 1-4 dal Moie Vallesina. Il KO interno arriva al termine di un match incredibile, dove quanto mostrato nel rettangolo di gioco è molto distante dal risultato maturato. A fare la differenza un calo mentale dei Dockers nella ripresa e alcune scelte discutibili da parte del direttore di gara nei momenti cruciali. Al Moie va dato il merito di aver capitalizzato al meglio nella ripresa, portandosi via un bottino determinante nella corsa playoff. E pensare che le cose per i dorici erano iniziate nel migliore dei modi con la rete, al decimo, di Rinaldi bravo ad insaccare su un calcio d'angolo calciato da Tommaso Lombardi. Al minuto trentasei il primo episodio da "moviola" con Persiani cinturato in area, ma per il direttore di gara è tutto regolare. La beffa ospite arriva nel secondo dei due minuti di recupero concessi prima dell'intervallo e porta la firma di Giuliani, anche in questo caso in situazione di calcio d'angolo. Nella ripresa, dopo otto giri di lancetta, l'episodio che probabilmente indirizza la gara. Persiani, sempre lui, viene atterrato in area dall'estremo avversario Cerioni ma la sua caduta viene sanzionata con un giallo per simulazione. Sulla seguente azione di ripartenza avversaria Giuliani trafigge Occhiodoro per la seconda volta scatenando le proteste dei padroni di casa. Ceccarelli prova a giocarsi anche la carta Pizzichini ma al trentesimo, su azione di contropiede, è il centravanti Api a realizzare la terza rete ospite. Gli ingressi di Lodigiani e Traversa contribuiscono al forcing finale ma a due minuti dalla fine, inesorabilmente, è ancora Api ad esultare firmando il definitivo 1-4.

PORTUALI CALCIO ANCONA - MOIE VALLESINA 1-4 (pt 1-1)

PORTUALI ANCONA: Occhiodoro, Rinaldi, Angioletti, Tunnera (71’ Lodigiani), Ulisse, Mattia Orciani, Domenichelli (88’ Marchetti), Vergani (54’ De Martino), Canda, Tommaso Lombardi (63’ Pizzichini), Persiani (79’ Traversa). (A disp. Angiolani, Giacchetta). All. Ceccarelli.

MOIE VALLESINA: Cerioni, Federici, Balducci, Arcangeli, Spinelli, Martellucci, Borocci, Mosca, Api, Mastri (18’ Togni), Giuliani (81’ Nacciarriti). (A disp. Bruschi, Menghi, Cimarelli, Cucchi, Rossi). All. Tiranti.

ARBITRO: Chiariotti di Macerata.

RETI: 9’ Rinaldi, 45’ e 53’ Giuliani, 70’ e 88’ Api.

