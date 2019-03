Calcio 1° Categoria, i Portuali fanno i padroni nel tempio della prima in classifica

Alla vigilia probabilmente un pareggio nella tana della capolista sarebbe stato visto come un'impresa. A fine gara, consci di quanto mostrato nel rettangolo di gioco, sono i Portuali Calcio Ancona ad essere parzialmente delusi per il 2-2 nella tana della Vigor Castelfidardo che comunque muove in positivo la graduatoria. Una partita approcciata nel modo più corretto possibile dalla banda Ceccarelli, apparsa determinata sin dalle prime battute anche al cospetto della quotatissima prima della classe. I venti minuti iniziali sono da mille e una notte con i Dockers a dettare calcio e ritmi. Dopo soli sei giri di lancette è Alex Canda a sbloccare il risultato facendo schizzare in piedi la propria panchina. I fidardensi provano a riorganizzarsi ma il centrocampo dorico è attento a bloccare sul nascere ogni velleità, favorendo molto spesso la ripartenza. Al diciottesimo arriva il secondo schiaffone ospite che, questa volta, porta la firma di Enrico Persiani. Mister Fermanelli intuisce che le cose non vanno per la propria squadra e tenta di spronarla. Gli effetti sono positivi verso il finire della prima frazione quando Storani, ben servito da Polzonetti, manda le formazioni al riposo sull'1-2. Al rientro dagli spogliatoi sono i padroni di casa a dettare le trame ma la difesa dei Portuali si mostra attenta e concentrata in più di un'occasione. La beffa viene servita a cinque minuti dalla fine quando, sugli sviluppi di un contestato calcio di punizione, Santoni pesca il jolly dalla distanza e fissa il risultato sul definitivo 2-2.

VIGOR CASTELFIDARDO - PORTUALI CALCIO ANCONA 2-2 (pt 1-2)

VIGOR CASTELFIDARDO: Martino, Di Chiara (36’ st cerusico), Perna, Marconi, Polenta (20’ st Polzonetti Lo.), Candidi, Polzonetti Lu., Carini (30’ st Santoni), Dottori, Agostinelli, Storani. All. Fermanelli

PORTUALI CALCIO ANCONA: Occhiodoro, Rinaldi, Angioletti, Pizzichini (37’ pt Marchetti), Ulisse, Orciani, Domenichelli, Tunnera, Canda (27’ st Lodigiani), Persiani (12’ st Vergani), De Martino (32’ st Cesaroni). All. Ceccarelli

Arbitro: Pignotti di San Benedetto

Reti: 6’ pt Canda, 18’ pt Persiani, 43’ pt Storani, 40’ st Santoni

