Sostenibilità ambientale: l’emergenza COVID avrà cambiato in meglio le abitudini di vita degli italiani? Ora potete dire la vostra

L’emergenza Covid ha aperto il vaso di Pandora e lo sappiamo tutti: in questi mesi ognuno ha detto la sua, in modo più o meno consapevole. Ad esempio, in molti hanno affermato che “la natura si è ripresa i suoi spazi”, dimostrandoci che, forse, il nostro stile di vita deve cambiare. Ma questa crisi globale sarà veramente riuscita a modificare in meglio ed in modo duraturo il nostro stile di vita? C'è stato o non c'è stato un cambiamento di consapevolezza e prospettiva in ognuno di noi?

Lo chiediamo a voi, in questo terzo sondaggio del magazine “What’s Next, il nostro futuro post Covid”, curato da Today.it: ci concentreremo sul tema dell'ambiente, al fine di indagare se e quali opportunità, in questa fase di ripartenza, si potrebbero celare dietro ad una maggiore o minore sensibilità ambientale.





Le domande, realizzate col supporto di Salvatore Di Dio, Emilia Pardi ed Andrea Albergoni del laboratorio Push oltre che dell'istituto di ricerca 2BResearch, puntano a interpretare il mondo che verrà, a partire proprio dalle opinioni e dalle aspettative di tutti noi sul futuro post Covid: smartworking, risparmio energetico, alimentazione, mobilità elettrica, economia circolare e tanto altro.

Ambizione che, con nostro grande orgoglio, è stata inoltre sposata e supportata anche da Gino Spa (Concessionaria Ufficiale di vendita e assistenza Mercedes-Benz - Smart - BMW - MINI - Volvo), il quale ha recentemente inaugurato il brand E-GINO, con l'obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico sulle potenzialità della mobilità sostenibile e consapevole, offrendo servizio di CONSULENZA a 360° in tutta Italia.

E allora, non nascondetevi più dietro a una mascherina e partecipate al sondaggio! La vostra opinione è importante: ne va del futuro di tutti!