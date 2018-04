Futsal, Il Cus Ancona supera l’Etabeta e centra i playoff

Serviva un punto, ne sono arrivati tre al Cus Ancona di Fabio Carletti che ha chiuso al quinto posto la propria regular season. Con il successo sull’Etabeta, infatti, i dorici si sono garantiti l’ultimo pass per i playoff entrando in griglia per la postseason che vale la Serie A2. Partita molto dura, soprattutto nella prima frazione. Dopo il vantaggio per i padroni di casa targato Junior, un uno due pazzesco Bei – Pazzaglia ha fatto sì che le formazioni tornassero al riposo sull’1-2. Nella ripresa immediato il pareggio di Junior prima del nuovo vantaggio anconetano di Bartolucci. Resa Etabeta? Neanche a parlarne e alla prima occasione buona è Luca Pietrelli a realizzare il 3-3 per gli ospiti. La gara si accende e il Cus Ancona dimostra di avere le carte in regola per aggiudicarsi la posta in palio. Nella fase cruciale del match vanno in rete Gallozzi, Belloni (al rientro in campo dopo quasi due mesi dall’incidente che lo ha visto coinvolto) e Bartolucci. E’ il 6-3 che decreta l’accesso ai playoff che vedrà la compagine biancoverde contrapposta, in doppio confronto, alla Buldog Lucrezia seconda in classifica.

Sala Stampa

Fabio Caretti: “Partita dura come ci aspettavamo soprattutto nel primo tempo quando siamo andati in difficoltà. Al rientro in campo le cose sono andate meglio, abbiamo migliorato alcune situazioni e gli effetti sono stati buoni. Un risultato importante che ci apre i playoff dove faremo di tutto per farci trovare nelle migliori condizioni”.

CUS ANCONA – ETABETA 6-3

CUS ANCONA: Vittori, Angelani, Galeazzi, Pupilli, Gallozzi, Di Placido, Junior, De Sousa, Bartolucci, Belloni, Fioretti, Marchionne All. Carletti

ETABETA: Bacciaglia, Capostosti, Bruni, Bei, Pazzaglia, Peverini, Pietrelli, Severini, Artigiani, Cirillo, Ettaj, Ragone

Reti: 2’ Junior, 8’ Bei, 18’ Pazzaglia, 3st Junior, 9st Bartolucci, 11st Pietrelli, 13st Gallozzi, 14st Belloni, 16st Bartolucci