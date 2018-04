La vacanza perfetta con bambini e animali, il passaparola in rete attraverso un diario

«Vacanza vuol dire far star bene prima di tutto i miei figli, perché di riflesso stiamo bene anche noi genitori. Trovo quindi l’idea estremamente utile e con i racconti delle mum’s adventures e lo stile Kid’s Club, il portale ed il blog sono innovativi ed unici». Parola di Maurizia Cacciatori, ex pallavolista e capitano della Nazionale Italiana, oggi mamma felice e testimonial, per un'azienda jesina, del progetto “Kid’s Club Travel” presentato oggi (domenica 15 aprile) al Fico World di Bologna. Si tratta di un progetto pensato per le famiglie che desiderano andare in vacanza per divertirsi e rilassarsi con i figli piccoli ma anche con i loro amici a 4 zampe. Attraverso un portale e un blog le mamme racconteranno le strutture, le destinazioni, e daranno consigli sulle strutture family & pet friendly d'Italia e per le destinazioni più "family".

Le “Mum’s Adventures” provengono da tutte le regioni d’Italia, Nella sezione blog, ognuna di loro racconterà ancora più dettagli dei viaggi, delle destinazioni e ognuna darà i proprio consigli. «Abbiamo portato la nostra esperienza di 20 anni nella family experience nel settore del turismo per famiglie - commenta Luca Allegrini, founder di Kid’s Club - creando un portale di qualità nel quale i genitori possano ritrovare la nostra professionalità, esperienza, affidabilità e creatività. Chi ha riposto fiducia in noi in questi anni, lasciandoci i loro bimbi, di cui ci siamo presi cura facendoli divertire nelle mille attività fatte e svolte presso Ikea, Virgin Active, Hotel e Villaggi di alto livello, Eataly, e molti altri luoghi, avrà piacere di ritrovare tutta l’affidabilità e lo stile Kid’s Club in questo nuovo progetto pensato per le famiglie, comprese quelle che desiderano viaggiare e rilassarsi con i loro amici a 4 zampe».