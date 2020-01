Le Marche in notturna conquistano la rivista internazionale: Andrea è su Universe Today

ANCONA - Venditore di moto per professione, ma con due grandi passioni: la natura e la fotografia. Andrea Amici, 32 enne anconetano, le ha messe in pratica ed è riuscito, venerdì scorso, a far pubblicare tre stupendi scatti su una delle riviste fotografiche più gettonate al mondo: Universe Today. Come ha fatto? Con la bellezza dei lavori, il resto lo ha fatto Instagram.

«Sono stato contattato dal fondatore della rivista, Fraser Cain, ha chiesto le mie migliori tre fotografie da poter pubblicare- racconta Andrea- ho inviato gli scatti che secondo me rappresentano le Marche, una regione che secondo Lonely Planet è la seconda più bella al mondo e di cui voglio diffondere la bellezza». Il progetto di Andrea è infatti quello di promuovere la regione attraverso delle suggestive fotografie in notturna: «Ho iniziato con i Sibillini, perché l’inquinamento luminoso delle città è enorme, ma vorrei presto fare degli scatti ad Ancona, concentrarmi sulla città». Quando è arrivata la richiesta c’è mai stato il timore di una bufala?: «No, perché prima di scrivermi via mail Cain mi ha contattato in privato su Instagram e quindi ho avuto modo di appurare che non era una cavolata –ha spiegato Andrea- Su quel sito sono pubblicate le immagini di fotografi che stimo e ammiro, quindi è un onore trovare i miei scatti là».



Gallery