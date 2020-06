Trekking, i migliori 3 sentieri della provincia: il podio di Touring Club e Legambiente

Per il progetto "Vacanze Italiane", Touring Club Italiano e Legambiente hanno selezionato oltre duecento proposte di vacanze attive a pochi passi da casa, con i consigli di operatori qualificati e nel rispetto di sostenibilità e ambiente. Ecco il capitolo dedicato alla provincia di Ancona.

La ciclovia della Vallesina

Parte dalle montagne del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi ed arriva fino al mare a Falconara marittima, costeggiando i borghi medioevali del Verdicchio dei castelli di Jesi e la famosa Abbazia di Chiaravalle. La ciclovia della Vallesina è una possibilità per scoprire le bellezze artistiche della Vallesina e godere delle ricchezze enogastronomiche del territorio. Il percorso è in parte su pista ciclabile, in parte su strade a basso traffico ed è adatto anche ai turisti meno allenati. È possibile suddividerlo in tappe per visitare le bellezze artistiche del territorio e fare alcuni tratti in treno con la possibilità del trasporto bici al seguito.

L'anello alto del Monte Conero

Il Monte Conero è l’unico promontorio calcareo sul mare dell’Adriatico fra Trieste e il Gargano. Grazie alla sua altitudine, alle sue esposizioni e alle sue rocce questo parco è un concentrato di ambienti diversi dominati dalla macchia mediterranea con il leccio e il corbezzolo. Il Monte è stato abitato probabilmente da millenni. Il più antico ritrovamento, in cima alla montagna, risale a 100.000 anni fa, ma sono presenti anche incisioni rupestri più recenti e numerosi forni dell’epoca neolitica. Poi insediamenti greci, da cui probabilmente deriva il nome del Monte (da komaros - corbezzolo) e romani. Dalle cosiddette Grotte Romane sembra che siano state estratte le pietre per costruire la città romana di Ancona. I panorami dal Belvedere Nord, verso Portonovo ed Ancona, e dal Belvedere Sud, verso Sirolo e la Spiaggia delle Due Sorelle, sono luoghi che impressionano per la grandiosità del paesaggio. Percorrere in un trekking l’anello alto del monte è un’esperienza mozzafiato.

I borghi delle colline

È il sublime paesaggio dell’Italia rurale: i poderi sparsi sui fondi, il fitto reticolo di strade campestri e la varietà delle colture: vite, olivo, frumento, granturco, tabacco, ortaggi, frutteti. Un territorio che conserva molto del passato e che fa la bellezza delle Marche, alle spalle della costa adriatica. Ogni paese delle colline è una scoperta, ogni borgo una storia cui dedicare tempo. Tra i tanti borghi degni di nota in questo territorio, la selezione comprende 14 località certificate dal Touring con la Bandiera Arancione, che coinvolgono tre province. Quelle che ricadono nell’anconetano sono Corinaldo, Genga, Offagna, Ostra, Serra San Quirico e Staffolo.