La torta made in Marche delizia i leader della pasticceria, ecco i segreti di “Hoplà”

Una prelibatezza speciale per un evento dal sapore internazionale. In tutti i sensi. La ditta jesina Cooperlat si è presentata con un dolce biglietto da visita alla 39° edizione del Sigep, la Fiera internazionale leader nei settori della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè in svolgimento a Rimini: si chiama Hoplà ed un dolce tutto made in Marche, preparato nello specifico dalla pasticceria dei Fratelli Marinozzi di Corridonia, con base di pan di spagna inzuppato al rhum, decorato con Hoplà Professional Easy Top (vegetale da montare zuccherata stabile e compatta, dall’ottima spatolabilità, ideale alternativa alla pasta di zucchero) e farcito con Hoplà Professional Dual Top 90/10, vegetale da montare non zuccherata a base di grasso vegetale (90%) e panna (10%), dall’ottima resa, l’alta tenuta ed il sapore caratteristico di panna.

La altre novità con cui Cooperlat si è presentata alla manifestazione internazionale di Rimini sono, per l’area cooking l’Hoplà Professional Dressing and Dipping Sauce, salsa versatile e pronta all’uso al gusto di erbette e Hoplà Professional Cooking and Dressing Sauce, salsa versatile e pronta all’uso dal gusto tipico di panna. Salse per piatti caldi e freddi, ideate sia per il mercato italiano che, soprattutto, per l’Export.

Infine, altra novità è la linea Hoplà Professional Gelato mix: miscele liquide per gelato, pronte all'uso, a base di grasso vegetale e realizzate in due versioni, bianco e cioccolato. La prima è un preparato per tanti gusti diversi, dalla stracciatella alla nocciola, passando per pistacchio e vaniglia ma è anche utilizzabile come gusto finito, al pari della seconda versione al cioccolato, personalizzabile con topping o granelle.