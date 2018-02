Tirannosauri per il corso, la goliardata di 4 anconetani per la gioia dei bambini

Hanno indossato dei costumi da tyrannosaurus rex e hanno cominciato a girare per i corsi del centro, regalando sorrisi ai bambini e divertendo i tanti curiosi che si sono fermati per ammirarli e scattare loro foto da postare sui social network. E’ un fatto quanto meno insolito quello avvenuto ieri pomeriggio di Ancona e chissà che oggi non ci sia ancora qualcuno che si stia chiedendo chi fossero, ma soprattutto perché vestirsi da dinosauri e fare un giro per il corso. Esibizionisti forse? No. Sono 4 anconetani sui 30 anni con un’idea goliardica e l'hanno messa in pratica senza pensarci su troppo. E a chi li fermava chiedendo loro perché fossero per corso Garibaldi conciati in quel modo, loro hanno sempre risposto: «Nella vita l’importante è ridere e far sorridere e questo vale soprattutto per i bambini».

E in effetti sono stati proprio loro, i più piccini, ad apprezzare più di chiunque altro il blitz dei t-rex anconetani. Tantissimi i bimbi desiderosi di fermare i simpatici dinosauri per salutarli, giocare con loro e fare tante foto ricordo. Un successo inaspettato il selfie t-rex, inaspettato anche per gli anonimi anconetani. Al punto da farli riflettere perché, già tramite social, hanno fatto sapere di aver intenzione di ripetere l’improvvisata. Ma la prossima volta non sarà solo per puro divertimento, dovrà avere uno scopo: la beneficenza. A favore di chi, è ciò su cui i tirrannosauri anconetani stanno già pensando.

Gallery