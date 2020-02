Cast per il talent show in tv, aperte le selezioni ad Ancona: come partecipare

Domenica 9 Febbraio agli Urban Studios di Ancona si terranno i casting per partecipare a “The Coach”, il talent TV di 7Gold in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.

La produzione selezionerà ballerini, attori, cantanti singoli e gruppi per realizzare le riprese della terza stagione, che andrà in onda dal prossimo settembre. Appuntamento dalle ore 15.00 presso gli Urban Studios di Via Grandi 27, Ancona