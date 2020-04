Andrea si prende la superluna: la foto perfetta

Sembra un pianeta sconosciuto, invece non è altro che la luna come non l’abbiamo mai vista. O meglio, la superluna, ovvero la fase in cui la luna piena è alla minima distanza dalla terra (perigeo). Lo scatto di Andrea Amici è stato effettuato con la tecnica “mineral moon”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La luna ha i colori simili a quelli della terra o di un qualunque altro pianeta, essendo una palla di roccia illuminata dal sole la vediamo bianca o tendente all’argento. Essendo composta da materiali come quelli del nostro pianeta, i colori più freddi tendono al blu mentre quelli più caldi tendono al rosso. Io ho fatto un singolo scatto da un ottavo di secondo- spiega Andrea- utilizzando un telescopio che si chiama “riflettore newtoniano” e poi ho fatto una decina di scatti per risaltare il cielo e le stelle intorno che mi hanno permesso di esaltare l’effetto fantascientifico».