Il paradiso selvaggio, come arrivare alla spiaggia delle Due Sorelle

Per gli anconetani la spiaggia delle Due Sorelle, a Sirolo, non ha bisogno di presentazioni. Per chi viene da fuori, forse, neppure. In questo secondo caso tuttavia, a qualcuno può far comodo sapere come è possibile raggiungere questo tratto di paradiso. Monte alle spalle, mare d’incanto davanti ma attenzione: non troverete altro. La spiaggia è incantevole quanto selvaggia e non ci sono servizi. Siete ancora interessati? Allora è il caso di mettersi in marcia, noi vi indichiamo la via.

Via terra

L’opzione più conosciuta è quella dello “stradello”. E’ una via che parte dal Passo del Lupo, sul Monte Conero, e scende giù fino al mare. Il problema è che questa strada è interdetta da un’ordinanza comunale per questioni di sicurezza, nonostante il dibattito sulla sua riapertura. Insomma lo “stradello” esiste, ma per ora non possiamo fare altro che mettervene a conoscenza sottolineando che se lo percorrete rischiate una multa salata.

Via mare

La soluzione via mare è decisamente più comoda e prevede diverse soluzioni:

Il traghetto

Da anni i Traghettatori della riviera del Conero offrono un servizio traghetto dal porto di Numana (solo su prenotazione) con soste in quattro stabilimenti di Marcelli e due spiagge di Sirolo (biglietti a bordo). Il collegamento è giornaliero e ha una durata circa mezz’ora. Esistono però anche altre agenzie specializzate come la Conero Boat: da Marina Dorica, porto turistico di Ancona, potrete noleggiare un motoscafo o mini yatch con skipper.

Gommone a noleggio

Da Ancona

Da Numana-Sirolo

Canoa

Il portale Lovelyancona riporta un elenco di stabilimenti dove è possibile noleggiare pedalò e canoe per raggiungere facilmente le “due sorelle”:

Conerostyle

Portonovo, La Capannina +39 393 4876607 +39 071 801562

Marcelli di Numana, balneare NumanaBlu +39 371 3886693

Rider Point

Portonovo +39 334 8057670

Rimessaggio della Torre

Portonovo +39 071 801403 +39 338 9304023

Alle due sorelle in canoa

Sirolo +39 348 3339590

Da Silvio

Sirolo 071 9331969

Horizon 36

Numana, balneare 12 +39 347 3479812

Restyling

Numana, Zona avamporto sud +39 329 4678595

Donatella

Marcelli di Numana +39 338 5330097.

