A piedi, a cavallo o in mountain bike: i più bei sentieri del Conero adatti a tutti

La spiaggia non fa per voi? Una bella escursione sui sentieri del Conero potrebbe essere la soluzione ideale per un indimenticabile week end. In questa guida segnaliamo i percorsi più belli, tra vegetazione e panorami mozzafiato, che il portale “Riviera del Conero” classifica con un grado di percorribilità facile. Dalla rassegna abbiamo escluso i percorsi con grado di percorribilità media o difficile. Flora, fauna, belvedere e come arrivare. Consultate la mappa, scegliete un sentiero e partite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.