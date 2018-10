Viabilità caos all'ospedale: “Scusate, è vero sono stata incivile ma vi spiego perché"

Dopo il caso delle ambulanze bloccate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Torrette dalle auto parcheggiate in divieto di sosta, emerso martedì scorso, parla la proprietaria della Volkswagen che, di fatto, aveva bloccato tutti i mezzi nel passaggio del pronto soccorso. La donna ha scritto una mail alla redazione di AnconaToday che noi pubblichiamo:

"Martedì avete pubblicato alle 18.52 un articolo sulla inciviltà delle persone. E' vero sono stata incivile e ho parcheggiato la mia auto davanti all'entrata del Pronto Soccorso impedendo l'uscita delle ambulanze, ma purtroppo era mio padre la persona deceduta nell'incidente e avevo appena ricevuto la chiamata della polizia municipale. Nello stato in cui mi trovavo non ho visto nulla, non so nemmeno come sono arrivata lì. Porgo le mie scuse e vi prego di rispettare il mio dolore e quello della mia famiglia".